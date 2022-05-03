Мэр Мариуполя: На подконтрольную территорию добрались только 3 из 14 автобусов с людьми

Только три из 14 эвакуационных автобусов с жителями Мариуполя добрались до подконтрольной правительству территории, судьба людей, которые находятся в остальных 11, неизвестна. Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.



«Мы понимаем, что где-то делись 11 автобусов, которые должны были двигаться в сторону Запорожья на подконтрольную часть нашего государства, но они где-то потерялись. Теряются они в этих фильтрационных центрах, к сожалению, они забирают и похищают наших жителей, и сегодня это происходит и в нашем украинском Мариуполе», - рассказал Бойченко.



По его данным, сейчас работают четыре таких центра. Сроки содержания там зависят от многих факторов.



«Жители ждут месяц, больше месяца ждут этой фильтрации. Если ты так или иначе связан с госслужбой, муниципальной службой, то ты получаешь 2 месяца, 2 недели тюрьмы, как они это определяют, я не знаю. Те, кто прошел эту тюрьму, эти пытки, они уже дают показания», - рассказал мэр Мариуполя.



Бойченко также сообщил, что во вторник ожидалась эвакуация 2 тысяч жителей Мариуполя из оккупированного Бердянска Запорожской области, куда они смогли добраться самостоятельно. По его словам, эта колонна движется в направлении Запорожья.



По подсчетам городского головы, в Мариуполе осталось более 100 тысяч жителей, в том числе 200 человек на территории комбината «Азовсталь».