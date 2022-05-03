Россия не дала провести эвакуацию с «Азовстали» 2 мая, заявил глава ОВА

Российская сторона не дала провести эвакуацию мирных жителей с завода «Азовсталь» в Мариуполе в понедельник, 2 мая.



Об этом сообщил глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона.



При этом Кириленко отметил, что, по предварительным данным, удалось эвакуировать 56 человек из из других районов Мариуполя и мест следования эвакуационной колонны. Во вторник ожидается их прибытие в Запорожье.



Он также отметил, что сейчас «россияне всеми силами блокируют выезд даже частным транспортом».

Эвакуация мирных жителей с «Азовстали» началась на прошлых выходных. Украине и России удалось согласовать выезд людей при посредничествне ООН и Международного комитета Красного креста.



2 мая около ста эвакуированных с «Азовстали» мирных жителей доехали в Запорожье.



Другая часть людей вывезена в подконтрольный группировке «ДНР» поселок Безыменное, где их ждет фильтрация.



Россия отказывается открыть эвакуационный коридор с «Азовстали» для раненых украинских военных, которые продолжают находиться в бункерах завода.



На 3 мая согласована эвакуация мирных жителей из-под Бердянска. Точка сбора — Луначарское кольцо возле Бердянска, начало в 7:00.