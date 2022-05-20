Более 1900 украинских военных вышли с «Азовстали», сообщило Минобороны РФ

С территории мариупольского меткомбината «Азовсталь» вышли 1908 украинских военных, которых взяли в плен российские силы. Об этом заявил на коллегии министр обороны РФ Сергей Шойгу.



Он добавил, что до этого в апреле сложили оружие 1387 морпехов в Мариуполе.



Также Шойгу рассказал, что с завода эвакуированы 177 мирных граждан, в том числе 85 женщин и 47 детей.



Украинская сторона о количестве военных находящихся на «Азовстали» и покинувших завод за последние дни не говорит.



Также на коллегии Шойгу завил, что войска РФ, «ЛНР» и «ДНР» расширяют контроль над территориями Донбасса. По его словам близится к завершению «освобождение «ЛНР».

16 мая начался согласованный Украиной и Россией выход Мариупольского гарнизона с заблокированной «Азовстали». Украинские власти приводили данные только за первый день. Так, согласно Минобороны Украины, за 16 мая в Новоазовск вывезено 53 тяжело раненых украинских военных, еще 211 бойцов — в Еленовку. Оба населенных пункта подконтрольны группировке «ДНР». Позже стало известно, что раненых также привозят в больницу Донецка.



В «ДНР» заявили, что доставленных в Еленовку украинских военных допрашивают в СИЗО.



Украинских военных планируют обменять на пленных российских солдат. Когда это произойдет, в сообщениях украинских представителей не уточняется.



Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по возвращению домой украинских военнослужащих с завода «Азовсталь» имеет несколько этапов.



Международный комитет Красного Креста начал регистрацию пленных украинских военных, покинувших завод «Азовсталь». МККК и нардеп Верховной Рады Александр Ковалев посетили места содержания пленных с «Азовстали».



На комбинате до сих пор остается командование Мариупольского гарнизона.