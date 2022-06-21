Шмыгаль: Безработных, которые за 30 дней не трудоустроились, будут привлекать к общественным работам

Официально зарегистрированные безработные, которые в течение 30 дней не трудоустроены, будут привлекаться к общественно полезным работам. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает «Интерфакс-Украина».



«Правительство запускает реформу всей сферы занятости. В условиях полномасштабной войны нам нужно мобилизовать все возможные ресурсы для победы над российскими оккупантами. Это касается и организации работы в тылу. Правительство сегодня утвердит документ», - сказал он.



По его словам, это может быть разбор завалов, строительство защитных сооружений, благоустройство, ремонтные или сельскохозяйственные работы. Вид работ будут определять местные власти.



Шмыгаль также заявил, что статус и выплаты по безработице отныне теряются, если человек находится за границей более 30 дней во время военного положения.



Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, согласно принятым решениям внесены изменения в Порядок организации общественных и других работ временного характера, предусматривающих особенности организации общественных работ в условиях военного положения.



В частности, предусмотрено первоочередное привлечение к общественным работам зарегистрированных безработных, которым не найдена подходящая работа, и работников, потерявшим часть заработной платы.



Также внесены изменения в Порядок привлечения трудоспособных лиц к общественно полезным работам в условиях военного положения, в части привлечения военных администраций к принятию решений о введении трудовой повинности, привлечении к общественно полезным работам внутри перемещенных лиц, распространение на лиц, привлекаемых к выполнению общественно полезных работ, требований законодательства в сфере общеобязательного государственного социального страхования.



Кроме того, исключены из перечня лиц, привлекаемых к общественно полезным работам, лица, привлеченные к реализации мер национального сопротивления.