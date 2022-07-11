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В Украине могут ввести ответственность для бизнеса, который игнорирует воздушную тревогу

11 июля 2022, 18:46

В Украине могут ввести ответственность для бизнеса, который игнорирует воздушную тревогу

Народный депутат из фракции «Слуга народа» Сергей Кузьминых предлагает Верховной Раде предусмотреть ответственность для предпринимателей в случае игнорирования воздушной тревоги и других уведомлений об опасностях в условиях военного положения.

Соответствующий законопроект № 7546 зарегистрирован в Верховной Раде 11 июля.

Нардеп не исключает, что ответственность может быть и уголовной.

«С учетом того, что война длится уже пятый месяц, у руководителей организаций, учреждений, предприятий и других работодателей должен быть отработан четкий и понятный алгоритм действий на случай воздушной тревоги или других уведомлений об опасностях, поступающих от органов управления гражданской защиты, а при отсутствии вблизи соответствующих защитных сооружений или невозможности обеспечить надежную защиту в рабочих помещениях, принимать решения относительно перевода работников на дистанционную форму работы», – отмечается в пояснительной записке.

Автор законопроекта предлагает дополнить действующую редакцию Уголовного кодекса новой статьей 270-2 (Нарушение законодательства в сфере гражданской защиты, совершенное в условиях военного положения), положениями которой установить уголовную ответственность.

Так, если нарушение закона причинило вред здоровью людей, может быть предусмотрено наказание в виде штрафа от одной тысячи до трех тысяч необлагаемый минимум доходов граждан (от 17 тысяч гривен до 51 тысячи гривен) или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

В случае повторного нарушения или в случае, если оно привело к гибели людей, наказание может быть строже: от трех до восьми лет лишения свободы.

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