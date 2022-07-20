Правоохранители занимаются теми, кто не хочет эвакуироваться и лоялен к оккупантам — глава Донецкой ОВА

В Донецкой области некоторые местные жители из числа тех, что отказываются от эвакуации, лояльно относятся к оккупантам. Теми, у кого такое отношение к агрессору — занимаются правоохранители. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



По его словам, в области продолжаются еще более жесткие упорные меры по спасению жизни и здоровья людей. Чтобы в осенне-зимний период в регионе осталось как можно меньше жителей.



«Я привожу примеры для тех, кто не хочет уезжать. Вот человек ложится отдыхать в частном доме, а к утру или ночью уже этого дома нет. И под угрозой не просто здоровье, но и жизнь. А жизнь и здоровье — это самое ценное», — сказал глава области.



У местных властей, отметил Кириленко, есть специально разработанный алгоритм эвакуации. Чтобы люди знали, как их эвакуируют, по какому маршруту и какая конечная точка — где они будут размещены и в каких условиях.



«Тут есть еще фактор, возможно, те, кто не хочет уезжать и как-то лояльно относится к врагу, — но этим, поверьте, мы также занимаемся. И занимаются правоохранительные органы. И мотивы некоторых из них нам также известны», — подчеркнул глава области.



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