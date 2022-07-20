Правоохоронці займаються тими, хто не хоче евакуюватися та лояльний до окупантів — голова Донецької ОВА

20 липня 2022, 15:47

Правоохоронці займаються тими, хто не хоче евакуюватися та лояльний до окупантів — голова Донецької ОВА

На Донеччині деякі місцеві жителі з-поміж тих, що відмовляються від евакуації, лояльно ставляться до окупантів. Тими, хто має таке ставлення до агресора — займаються правоохоронці. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, в області продовжуються ще більш жорсткі заходи щодо порятунку життя та здоров'я людей. Щоб в осінньо-зимовий період у регіоні залишилося якнайменше мешканців.

«Я наводжу приклади для тих, хто не хоче їхати. Ось людина лягає відпочивати у приватному будинку, а до ранку чи вночі цього будинку вже немає. І під загрозою не просто здоров'я, а й життя. А життя та здоров'я — це найцінніше», — сказав голова області.

Місцева влада, зазначив Кириленко, має спеціально розроблений алгоритм евакуації. Щоб люди знали, як їх евакуюють, яким маршрутом та яка кінцева точка — де вони будуть розміщені й в яких умовах.

«Тут є ще фактор, можливо, ті, хто не хоче їхати та якось лояльно ставиться до ворога, — але цим, повірте, ми також займаємося. І займаються правоохоронні органи. І мотиви деяких із них нам також відомі», — наголосив очільник області.

Дивіться також:

Більше за темою

Інше
Війна евакуація

Інші публікації

СТАТТІ

16:44
З окупованої території успішно евакуювали військового — ГУР
16:31
Понад 5 тисяч дітей депортовано до РФ та на окуповані російськими військами території - омбудсмен
16:09
Путін заявив, що на відновлення «ДНР» та «ЛНР» підуть роки
16:06
Місцеві жителі повідомляють про вибухи в районі Запорізької АЕС
14:51
У Херсонській області армією РФ спалено 230 гектарів полів із пшеницею за останні дні
13:53
Російські окупанти намагаються запустити зерновий термінал у порту Маріуполя – радник мера
10:52
ЗСУ другий день поспіль обстрілюють Антонівський міст у Херсоні. Він важливий для армії РФ
09:54
«ДНР»: Від обстрілів загинув мирний житель, четверо поранені
00:31
Обстріли Краматорська та Слов'янська. Понад 10 тисяч маріупольців на фільтрації. Дайджест НД за день ►
21:58
«ДНР» заявила про пошкодження будинків та одного загиблого мирного мешканця внаслідок обстрілів
18:08
Окупанти викрадають працівників Запорізької атомної електростанції – «Енергоатом»
16:01
Під контролем України два населені пункти Луганщини. Ідуть запеклі бої - Гайдай
15:29
РосЗМІ показали пошкоджений міст у Херсоні
13:58
Бойченко: У фільтраційні центри Маріуполя окупанти ув'язнили понад 10 тисяч людей
12:50
В окупованій військами РФ Херсонській області вибухи
17:00
Під ознаки згідно із законом про олігархів підпадають 86 осіб — РНБО
16:44
З окупованої території успішно евакуювали військового — ГУР
16:31
Понад 5 тисяч дітей депортовано до РФ та на окуповані російськими військами території - омбудсмен
16:09
Путін заявив, що на відновлення «ДНР» та «ЛНР» підуть роки
16:06
Місцеві жителі повідомляють про вибухи в районі Запорізької АЕС
16:04
Новий пакет військової допомоги США Україні включатиме ще системи HIMARS
15:47
Правоохоронці займаються тими, хто не хоче евакуюватися та лояльний до окупантів — голова Донецької ОВА
15:20
В окупованому Донецьку через обстріл загинув мирний житель
15:12
Роботодавці більше не зберігатимуть за мобілізованими працівниками середню зарплату
15:02
Росію включили до списку країн, які використовують дітей-солдат
14:51
У Херсонській області армією РФ спалено 230 гектарів полів із пшеницею за останні дні
14:43
Трьох мешканців Бахмута підозрюють у здачі даних про ЗСУ росармії
14:29
Лавров заявив, що «географічні завдання» війни в Україні змінилися
14:04
Російська армія вдарила по Костянтинівці
13:53
Російські окупанти намагаються запустити зерновий термінал у порту Маріуполя – радник мера
Місцеві жителі повідомляють про вибухи в районі Запорізької АЕС
20 липня, 16:06
Українська розвідка показала нове відео з острова Зміїний
20 липня, 13:26
ЗСУ другий день поспіль обстрілюють Антонівський міст у Херсоні. Він важливий для армії РФ
20 липня, 10:52
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2022 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти