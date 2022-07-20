Правоохоронці займаються тими, хто не хоче евакуюватися та лояльний до окупантів — голова Донецької ОВА

На Донеччині деякі місцеві жителі з-поміж тих, що відмовляються від евакуації, лояльно ставляться до окупантів. Тими, хто має таке ставлення до агресора — займаються правоохоронці. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За його словами, в області продовжуються ще більш жорсткі заходи щодо порятунку життя та здоров'я людей. Щоб в осінньо-зимовий період у регіоні залишилося якнайменше мешканців.



«Я наводжу приклади для тих, хто не хоче їхати. Ось людина лягає відпочивати у приватному будинку, а до ранку чи вночі цього будинку вже немає. І під загрозою не просто здоров'я, а й життя. А життя та здоров'я — це найцінніше», — сказав голова області.



Місцева влада, зазначив Кириленко, має спеціально розроблений алгоритм евакуації. Щоб люди знали, як їх евакуюють, яким маршрутом та яка кінцева точка — де вони будуть розміщені й в яких умовах.



«Тут є ще фактор, можливо, ті, хто не хоче їхати та якось лояльно ставиться до ворога, — але цим, повірте, ми також займаємося. І займаються правоохоронні органи. І мотиви деяких із них нам також відомі», — наголосив очільник області.



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