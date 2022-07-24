Несколько районов Донецка с утра – под обстрелом

С утра 24 июля в Донецке подвергаются обстрелам Кировский и Петровский район, а также поселок Александровка на окраине города. В оккупационной администрации Донецка сообщают о гибели пожилого мужчины в поселке Абакумова и ранении молодой женщины в Кировском районе на улице Сорочинской.





Также в группировке «ДНР» заявили о повреждениях жилых домов на нескольких улицах: Казбекской, Скляренко, Революционной.



Осколки повредили здания на территории предприятия «Норд». После того как «ДНР» захватила контроль над предприятием, его переименовали в «Донфрост».

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