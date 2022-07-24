Декілька районів Донецька з ранку – під обстрілом

24 липня 2022, 12:26

Декілька районів Донецька з ранку – під обстрілом

З ранку 24 липня у Донецьку зазнають обстрілів Кіровський та Петрівський райони, а також селище Олександрівка на околиці міста. В окупаційній адміністрації Донецька повідомляють про загибель літнього чоловіка у селищі Абакумова та поранення молодої жінки у Кіровському районі на вулиці Сорочинській.



Також в угрупуванні «ДНР» заявили про пошкодження житлових будинків на кількох вулицях: Казбецькій, Скляренко, Революційній.

Уламки пошкодили будинки на території підприємства «Норд». Після того, як «ДНР» захопила контроль над підприємством, його перейменували на «Донфрост».

Інформація доповнюється…

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