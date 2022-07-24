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В Донецкой области при обстрелах за сутки погибли два человека

24 июля 2022, 09:10

В Донецкой области при обстрелах за сутки погибли два человека

За прошедшую субботу, 23 июля, в результате обстрелов населенных пунктов Донецкой области погибли 2 человека, еще 2 – получили ранения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

«За 23 июля россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: одного в Авдеевке и одного в Торецке. Еще два человека получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе», - написал Кириленко в Telegram.

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