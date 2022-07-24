В Донецкой области при обстрелах за сутки погибли два человека

За прошедшую субботу, 23 июля, в результате обстрелов населенных пунктов Донецкой области погибли 2 человека, еще 2 – получили ранения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



«За 23 июля россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: одного в Авдеевке и одного в Торецке. Еще два человека получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе», - написал Кириленко в Telegram.

22 июля российские оккупанты снова обстреляли Славянск. Снаряды упали в центре и в частном секторе на северо-западной окраине города. Последствия обстрела видели журналисты «Новостей Донбасса».