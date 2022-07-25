В Мариуполе зафиксировали первые зерновозы, двигавшиеся в сторону порта – Андрющенко

Оккупанты возобновили в порту Мариуполя электроснабжение и готовятся к перевалке украденного украинского зерна. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.



Зафиксированы первые зерновозы, двигавшиеся в сторону порта, уточнил чиновник.



«Зерновозы въехали в город из Донецкого направления. Государственное мародерство России по морю после небольшой паузы возобновлено», – написал он.



В июне оккупанты начали вывозить металлопрокат из порта в Мариуполе. 3 и 9 июня в порт Ростова-на-Дону прибыли грузовые суда с краденным металлом на борту.



Тем временем, по данным главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, оккупанты вывезли из Луганской области около 70 тысяч тонн зерна.