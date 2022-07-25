У Маріуполі зафіксували перші зерновози, які рухалися у бік порту – Андрющенко

Окупанти відновили в порту Маріуполя електропостачання та готуються до перевалки вкраденого українського зерна. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.



Зафіксовано перші зерновози, які рухалися у бік порту, уточнив урядовець.



«Зерновози в'їхали до міста з Донецького напрямку. Державне мародерство Росії морем після невеликої паузи відновлено», – написав він.



У червні окупанти почали вивозити металопрокат із порту у Маріуполі. 3 та 9 червня до порту Ростова-на-Дону прибули вантажні судна з краденим металом на борту.



Тим часом, за даними голови Луганської ОВ Сергія Гайдая, окупанти вивезли з Луганської області близько 70 тисяч тонн зерна.