Окупанти контролюють Вуглегірську ТЕС, але про захоплення Донеччини зараз уже не йдеться — Арестович

27 липня 2022, 23:45

Окупанти контролюють Вуглегірську ТЕС, але про захоплення Донеччини зараз уже не йдеться — Арестович

Російські сили перейшли в наступ по всьому Донецькому фронту — від Мар'їнки до Авдіївки. Але про захоплення всієї Донеччини зараз уже не йдеться. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі «Фейгін LIVE».

Він зазначив, що окупанти штурмують українські укріпрайони, які готувалися 8 років.

«У районі Сіверська, Бахмута вони мають невелике тактичне досягнення, вони взяли Вуглегірську ТЕС. Я ризикну висунути припущення, досить обґрунтоване, що ухвалено стратегічне рішення в Кремлі, і по суті вони відмовляються від захоплення Донецької області на даному етапі. Переходять до стратегічної оборони на всій завойованій лінії», — сказав Арестович.

За його словами, не до кінця зрозуміло — окупанти стають у стратегічну оборону, або вони стають у стратегічну оборону зі спробою завдати одного-двох потужних ударів, послабити наступальний потенціал ЗСУ і не дати їм перейти в успішний контрнаступ. Або, зазначив Арестович, росіяни можуть ударами намагатися привести ЗСУ у стан нездатності вести контрнаступ і потім примушувати до переговорів, довівши ситуацію до патової.

«Ні про яке захоплення надалі українських земель не йдеться, рішення прийняте на оборону, тому що переміщення військ, яке зараз відбувається, ніяк інакше трактувати не можна», — резюмував радник глави Офісу президента.



Угруповання «ЛНР» заявило про взяття під контроль Вуглегірської теплоелектростанції у Світлодарську. Помічник голови «МВС ЛНР» Віталій Кисельов стверджує, що штурмові загони російських сил вранці 26 липня зайняли всю територію ТЕС. За його словами, Вуглегірська ТЕС перейшла під контроль «ЧВК Вагнера».

У зведенні Генерального штабу Збройних Сил України станом на вечір 26 липня не повідомлялося про захоплення окупантами Вуглегірської ТЕС, про що раніше заявило угруповання «ЛНР».

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