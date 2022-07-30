ЗСУ відбили низку атак російських військ у Донецькій області

30 липня 2022, 10:07

ЗСУ відбили низку атак російських військ у Донецькій області

Російська армія здійснила спроби штурму на низці напрямків у Донецькій області. ЗСУ відбили атаки. Бойові дії продовжуються. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Зазначається, що на Слов'янському напрямку противник вів обстріли зі ствольної, реактивної артилерії та танків неподалік Асіївки, Протопопівки, Гусарівки, Грушувахи, Карнаухівки, Долини та Адамівки. Вів штурм у районах Бражівки та Дмитрівки — успіху не мав, відійшов.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Краматорська, Сіверська, Спірного та інших населених пунктів. Окупанти завдали авіаударів біля Серебрянки та Спірного. Противник продовжив ведення повітряної розвідки БПЛА.

На Бахмутському напрямку російські окупанти обстрілювали військову та цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Весела Долина, Кодема, Семигір'я, Травневе, Зайцеве, Костянтинівка та Нью-Йорк. Завдав авіаудару біля Соледара. Вів штурм у районах Вершини та Травневого — успіху не мав. Біля Семигір'я, Зайцевого та Вершини тривають бойові дії.

На Авдіївському напрямку окупанти обстрілювали з танків, ствольної та реактивної артилерії райони Новобахмутівки, Авдіївки, Опитного, Водяного, Пісок та Красногорівки. Нанесли авіаудари неподалік Селидового, Авдіївки та Первомайського. Вели штурм у районах Пісок та Авдіївки — успіху не мали. Біля Красногорівки бойові дії продовжуються.

На Новопавлівському напрямку противник здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Мар'їнка, Вугледар, Микільське, Павлівка, Времівка, Новосілка та Новопіль. Вів штурмові дії у районі Мар'їнки — успіху не мав, відійшов. Поблизу Павлівки бойові дії продовжуються.

Читайте також:

Російська армія обстріляла автовокзал у Слов'янську

Дивіться також:

Ще за темою

Інше
Війна Ситуація на фронті
Організації
Генштаб ЗСУ

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:58
В «Азові» перевіряють достовірність даних за списком загиблих та поранених у Оленівці
12:25
В Енергодарі перед готелем із окупантами згоріла техніка. Перед цим були вибухи
10:29
«ДНР» повідомила про загибель людей від обстрілів у чотирьох містах
00:25
Удари по великих містах Донбасу та загибель військовополонених у Оленівці. Головне за день ►
21:56
«ДНР» «віджала» бізнес-центр у Донецьку
16:12
В окупованому Донецьку від обстрілу загинула жінка
14:37
Росія обіцяє житлові сертифікати мешканцям Маріуполя, чиї будинки були зруйновані
14:24
ЗСУ перебили всі херсонські мости, контрнаступ, блокування інтернету. Новини окупації ►
14:16
«ДНР»: У Донецьку поранено п'ятеро цивільних, у тому числі підліток
13:11
Обстріл в'язниці з українськими військовополоненими здійснили ЗС РФ — заява Генштабу ЗСУ
12:00
Очевидці повідомляють про вибух та пожежу біля КПП «Успенка». Він на кордоні з Росією
11:29
«ЛНР»: У Сватовому під час обстрілу поранено трьох мирних жителів
10:28
«ДНР»: Через обстріл в'язниці загинули 40 українських військовополонених
10:05
Медузи заполонили Кримське узбережжя. Повернення ковидних обмежень. «Крим сьогодні» ►
10:03
На Луганщині окупанти перевіряють оборонні укріплення ЗСУ на міцність, — Гайдай
Всі новини
12:58
В «Азові» перевіряють достовірність даних за списком загиблих та поранених у Оленівці
12:25
В Енергодарі перед готелем із окупантами згоріла техніка. Перед цим були вибухи
11:56
Окупанти вночі вдарили по Миколаєву: Зруйновано багатоповерхівки, є загиблий та поранені
11:27
«ДНР» заявила про захоплення трьох сіл та селища поблизу Волновахи
10:53
Окупанти обстріляли 17 населених пунктів на Донеччині, били авіацією та артилерією
10:29
«ДНР» повідомила про загибель людей від обстрілів у чотирьох містах
10:07
ЗСУ відбили низку атак російських військ у Донецькій області
09:35
Обстріли та руйнування: Кириленко розповів про ситуацію на Донеччині
09:05
Вночі Харків двічі зазнав ракетних обстрілів
08:47
Окупанти обстрілюють Донецьку область: Шестеро людей загинули, 15 — поранено
08:15
Російська армія обстріляла автовокзал у Слов'янську
00:25
Удари по великих містах Донбасу та загибель військовополонених у Оленівці. Головне за день ►
23:16
Знесло балкони, вибило вікна та двері: Наслідки обстрілу будинків у центрі Слов'янська
22:51
«Помстимося за кожного»: Залужний — про покарання за злочини проти українських військових
21:56
«ДНР» «віджала» бізнес-центр у Донецьку
Всі новини
ВІДЕО
В Енергодарі перед готелем із окупантами згоріла техніка. Перед цим були вибухи
30 липня, 12:25
Удари по великих містах Донбасу та загибель військовополонених у Оленівці. Головне за день ►
30 липня, 00:25
Знесло балкони, вибило вікна та двері: Наслідки обстрілу будинків у центрі Слов'янська
29 липня, 23:16

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти