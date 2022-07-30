ЗСУ відбили низку атак російських військ у Донецькій області

Російська армія здійснила спроби штурму на низці напрямків у Донецькій області. ЗСУ відбили атаки. Бойові дії продовжуються. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.



Зазначається, що на Слов'янському напрямку противник вів обстріли зі ствольної, реактивної артилерії та танків неподалік Асіївки, Протопопівки, Гусарівки, Грушувахи, Карнаухівки, Долини та Адамівки. Вів штурм у районах Бражівки та Дмитрівки — успіху не мав, відійшов.



На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Краматорська, Сіверська, Спірного та інших населених пунктів. Окупанти завдали авіаударів біля Серебрянки та Спірного. Противник продовжив ведення повітряної розвідки БПЛА.



На Бахмутському напрямку російські окупанти обстрілювали військову та цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Весела Долина, Кодема, Семигір'я, Травневе, Зайцеве, Костянтинівка та Нью-Йорк. Завдав авіаудару біля Соледара. Вів штурм у районах Вершини та Травневого — успіху не мав. Біля Семигір'я, Зайцевого та Вершини тривають бойові дії.



На Авдіївському напрямку окупанти обстрілювали з танків, ствольної та реактивної артилерії райони Новобахмутівки, Авдіївки, Опитного, Водяного, Пісок та Красногорівки. Нанесли авіаудари неподалік Селидового, Авдіївки та Первомайського. Вели штурм у районах Пісок та Авдіївки — успіху не мали. Біля Красногорівки бойові дії продовжуються.



На Новопавлівському напрямку противник здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Мар'їнка, Вугледар, Микільське, Павлівка, Времівка, Новосілка та Новопіль. Вів штурмові дії у районі Мар'їнки — успіху не мав, відійшов. Поблизу Павлівки бойові дії продовжуються.

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