Російські війська використовують на Донеччині авіацію та піхоту, атакуючи Бахмут – Гайдай

Російські війська намагаються захопити Бахмут Донецької області та навколишні села на кордоні з Луганською областю. Для цього окупанти використовують штурмову авіацію, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



«Ворог не залишає спроб покращити тактичне становище заради наступу на Бахмут та прилеглі населені пункти на кордоні Луганщини та Донбасу. Піхоту росіян підтримують штурмова та армійська авіація. Так, поблизу семи міст та сіл протягом 30 липня зафіксовано авіаудари», – написав Гайдай у Telegram-каналі.



Зокрема, противник зосереджує зусилля на поразці військових об'єктів та елементів інфраструктури, залишаючи населені пункти без газу та світла.



Позиції українських військ обстрілюють вздовж усієї лінії зіткнення. Зокрема, завдано чотирьох ракетних ударів, проведено 15 артилерійських обстрілів, ще три – із застосуванням мінометів, п'ять разів використано системи залпового вогню, проведено три танкові атаки.



«Росіяни хочуть скувати дії оборони, щоб ми не мали можливості проводити ротацію або посилювати інші напрями», – пояснив Гайдай.



Він зазначив, що українські військові у суботу виявили та знешкодили одну з розвідувальних груп росіян. Загалом, за його словами, наступ росіян відбито відразу за кількома напрямками.

На Донеччині вночі на 30 липня сильних обстрілів зазнали Бахмут, Покровськ, Слов'янськ і Красногорівка. У Бахмуті пошкоджено дитсадок, сім багатоповерхівок та 27 приватних будинків.



Президент України Володимир Зеленський закликав усіх мешканців Донбасу евакуюватись із регіону.