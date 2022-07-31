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Подоляк: Спутниковые снимки указали на новые данные о гибели людей в Еленовке

31 июля 2022, 13:48

Подоляк: Спутниковые снимки указали на новые данные о гибели людей в Еленовке

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сомневается, что по тюрьме в Еленовке (Оленивка) Донецкой области был нанесен удар.  

«Медиа и дальше пишут об "ударе по Оленивке". Есть ли хоть одно доказательство удара? 1. Спутниковые снимки демонстрируют, что повреждено только одно здание. 2. Именно в него перевели пленных прямо перед терактом. 3. Анализ фото свидетельствует о термобарическом взрыве изнутри», - написал он в Twitter.

В частности, Подоляк прокомментировал спутниковые снимки Maxar Technologies, опубликованные в СМИ.  

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что вооруженные силы РФ совершили прицельный умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения. ВСУ отрицают обстрел со своей стороны.

Организация Объединенных Наций пообещала властям Украины поддержку в расследовании обстрела исправительной колонии, в результате которого погибли украинские военнопленные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате обстрела погибли около 40 человек и 130 получили ранения.

Ранее Украина требовала от ООН и МККК немедленно отреагировать на теракт, совершенный РФ, а также провести инспекцию колонии, в которой содержались пленные украинские военнослужащие.

Российское оборонное ведомство опубликовало список погибших: в нем 48 фамилий. В Минобороны РФ уверяют, что тела этих людей были обнаружены и извлечены из-под завалов. Также указано, что два человека умерли при транспортировке в больницу, их личности устанавливаются.

Кроме того, опубликован перечень раненых: в нем 73 фамилии. Отмечается, что ранения военных тяжелые, всем оказана необходимая медицинская помощь.

Россия согласилась пригласить экспертов Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста в колонию на место гибели украинских военнопленных в Еленовке Донецкой области после требований Украины. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в ночь на 31 июля.

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