Подоляк: Спутниковые снимки указали на новые данные о гибели людей в Еленовке

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сомневается, что по тюрьме в Еленовке (Оленивка) Донецкой области был нанесен удар.



«Медиа и дальше пишут об "ударе по Оленивке". Есть ли хоть одно доказательство удара? 1. Спутниковые снимки демонстрируют, что повреждено только одно здание. 2. Именно в него перевели пленных прямо перед терактом. 3. Анализ фото свидетельствует о термобарическом взрыве изнутри», - написал он в Twitter.

В частности, Подоляк прокомментировал спутниковые снимки Maxar Technologies, опубликованные в СМИ.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что вооруженные силы РФ совершили прицельный умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения. ВСУ отрицают обстрел со своей стороны.



Организация Объединенных Наций пообещала властям Украины поддержку в расследовании обстрела исправительной колонии, в результате которого погибли украинские военнопленные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате обстрела погибли около 40 человек и 130 получили ранения.



Ранее Украина требовала от ООН и МККК немедленно отреагировать на теракт, совершенный РФ, а также провести инспекцию колонии, в которой содержались пленные украинские военнослужащие.



Российское оборонное ведомство опубликовало список погибших: в нем 48 фамилий. В Минобороны РФ уверяют, что тела этих людей были обнаружены и извлечены из-под завалов. Также указано, что два человека умерли при транспортировке в больницу, их личности устанавливаются.



Кроме того, опубликован перечень раненых: в нем 73 фамилии. Отмечается, что ранения военных тяжелые, всем оказана необходимая медицинская помощь.

Россия согласилась пригласить экспертов Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста в колонию на место гибели украинских военнопленных в Еленовке Донецкой области после требований Украины. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в ночь на 31 июля.