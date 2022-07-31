Подоляк: Супутникові знімки вказали на нові дані про загибель людей у Оленівці

31 липня 2022, 13:48

Подоляк: Супутникові знімки вказали на нові дані про загибель людей у Оленівці

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сумнівається, що по в'язниці в Оленівці Донецької області було завдано удару.

«Медіа й надалі пишуть про "удар по Оленівці". Чи є хоч один доказ удару? 1. Супутникові знімки демонструють, що пошкоджено лише одну будівлю. 2. Саме до нього перевели полонених прямо перед терактом. 3. Аналіз фото свідчить про термобаричний вибух зсередини», - написав він у Twitter.

Зокрема, Подоляк прокоментував супутникові знімки Maxar Technologies, опубліковані у ЗМІ.

Раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що збройні сили РФ здійснили прицільний умисний артилерійський обстріл виправної установи. ЗСУ заперечують обстріл зі свого боку.

Організація Об'єднаних Націй пообіцяла владі України підтримку у розслідуванні обстрілу виправної колонії, внаслідок якого загинули українські військовополонені. За даними Офісу генерального прокурора, внаслідок обстрілу загинуло близько 40 осіб та 130 отримали поранення.

Раніше Україна вимагала від ООН та МКЧХ негайно відреагувати на теракт, вчинений РФ, а також провести інспекцію колонії, в якій утримувалися полонені українські військовослужбовці.

Російське оборонне відомство опублікувало список загиблих: у ньому 48 прізвищ. У Міноборони РФ запевняють, що тіла цих людей були виявлені та вилучені з-під завалів. Також зазначено, що дві особи померли під час транспортування до лікарні, їх особи встановлюються.

Крім того, опубліковано перелік поранених: у ньому 73 прізвища. Зазначається, що поранення військових тяжкі, всім надано необхідну медичну допомогу.

Росія погодилася запросити експертів Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного Комітету Червоного Хреста до колонії на місце загибелі українських військовополонених у Оленівці Донецької області після вимог України. Про це повідомила прес-служба міністерства оборони РФ у ніч проти 31 липня.

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