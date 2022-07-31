Россия говорит, что уже официально пригласила экспертов ООН и МККК в колонию Еленовки

Россия согласилась пригласить экспертов Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста в колонию на место гибели украинских военнопленных в Еленовке Донецкой области после требований Украины. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в ночь на 31 июля.



«Российская Федерация в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке (Оленивке), приведшего к гибели большого количества украинских военнопленных, официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного креста», - сказано в Telegram-канале Минобороны России.



В МККК 30 июля сообщили в Twitter, что просьба организации о доступе к военнопленным не была удовлетворена.



«Предоставление МККК доступа к военнопленным является обязательством сторон в конфликте в соответствии с Женевскими конвенциями. Мы не перестанем искать доступ к этим военнопленным и ко всем военнопленным этого международного вооруженного конфликта, к которым у нас еще не было доступа», - говорится в сообщении.

Организация Объединенных Наций пообещала властям Украины поддержку в расследовании обстрела исправительной колонии, в результате которого погибли украинские военнопленные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате обстрела погибли около 40 человек и 130 получили ранения.



Ранее Украина требовала от ООН и МККК немедленно отреагировать на теракт, совершенный РФ, а также провести инспекцию колонии, в которой содержались пленные украинские военнослужащие.



В Генштабе ВСУ заявляли, что вооруженные силы РФ совершили прицельный умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения. ВСУ отрицают обстрел со своей стороны.



Российское оборонное ведомство опубликовало список погибших: в нем 48 фамилий. В Минобороны РФ уверяют, что тела этих людей были обнаружены и извлечены из-под завалов. Также указано, что два человека умерли при транспортировке в больницу, их личности устанавливаются.



Кроме того, опубликован перечень раненых: в нем 73 фамилии. Отмечается, что ранения военных тяжелые, всем оказана необходимая медицинская помощь.