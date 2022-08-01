Партизаны подожгли поле в Донецкой области и уничтожили российский танк

Партизаны подожгли поле с зерном в Донецкой области близи Мариуполя, чтобы оккупанты не успели его украсть. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



Он отметил, что огонь перекинулся на российскую ремонтную базу, расположенную на окраине поселка Безыменное, и уничтожил танк.



«Очередное подожженное поле с украинским зерном. Пожар перекинулся на ремонтную базу, расположенную на окраине поселка Безыменное. На территории базы оккупанты ремонтируют и окрашивают тяжелую военную технику. В итоге либо из-за детонации БК, либо из-за топлива отремонтированный танк воспламенился и пошел за крейсером Москва», — рассказал он.



По словам чиновника, МЧС России сейчас пытается спасти другую военную технику на ремонтной базе.