Партизани підпалили поле на Донеччині та знищили російський танк

Партизани підпалили поле із зерном на Донеччині поблизу Маріуполя, щоб окупанти не встигли його вкрасти. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



Він відзначив, що вогонь перекинувся на російську ремонтну базу, розташовану на околиці селища Безіменне, і знищив танк.





«Чергове підпалене поле з українським зерном. Пожежа перекинулася на ремонтну базу, розташовану на околиці селища Безіменне. На території бази окупанти ремонтують та фарбують важку військову техніку. У результаті або через детонацію БК, або через паливо відремонтований танк спалахнув і пішов за крейсером Москва», — розповів він.



За словами чиновника, МНС Росії зараз намагається врятувати іншу військову техніку на ремонтній базі .