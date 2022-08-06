«Это основная линия»: В Донецкой ОВА рассказали о положении дел в Бахмуте

Российские войска находятся близко к Бахмуту, однако их попытки прорваться безуспешны. Об этом в эфире телемарафона заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



По его словам, российские силы постоянно обстреливают Бахмут, Северск, Соледар.



«Это основная линия, куда они хотят подойти. Они достаточно близко к Бахмуту», — уточнил Кириленко.



В то же время, напомнил глава ОВА, Луганская область не полностью захвачена оккупантами.



«С близких сел Луганщины враг также пытается прорваться к Бахмуту, выйти к его окраинам. Их тактика — это постоянные обстрелы из РСЗО, артиллерии, а также ракетные удары и использование авиации по городу. Враг не может свои многочисленные попытки реализовать. Он максимально приближается, и после огневого поражения отходит», — сказал он.



Перед наступательными действиями, отметил Кириленко, оккупанты массировано обстреливают гражданскую инфраструктуру.



Ранее Кириленко сообщил, что Пески под оккупированным Донецком контролируются Вооруженными силами Украины.



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