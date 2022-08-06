«Це основна лінія»: У Донецькій ОВА розповіли про стан справ у Бахмуті

Російські війська знаходяться близько до Бахмута, проте їхні спроби прорватися не мають успіху. Про це в ефірі телемарафону заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За його словами, російські сили постійно обстрілюють Бахмут, Сіверськ, Соледар.



«Це основна лінія, куди вони хочуть підійти. Вони досить близькі до Бахмута», — уточнив Кириленко.



Водночас, нагадав очільник ОВА, Луганська область не повністю захоплена окупантами.



«З близьких сіл Луганщини ворог також намагається прорватися до Бахмута, вийти до його околиць. Їхня тактика — це постійні обстріли з РСЗВ, артилерії, а також ракетні удари та використання авіації по місту. Ворог не може своїх численних спроб реалізувати. Він максимально наближається, та після вогневої поразки відходить», — сказав він.



Перед наступальними діями, зазначив Кириленко, окупанти масово обстрілюють цивільну інфраструктуру.



Раніше Кириленко повідомив, що Піски під окупованим Донецьком контролюються Збройними силами України.



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