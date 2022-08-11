Зафіксовано «прильоти»: Російські війська обстріляли Запорізьку АЕС

Російські військові обстріляли Запорізьку АЕС у захопленому окупантами Енергодарі та території поблизу атомного об'єкта. Про це повідомляє НАЕК «Енергоатом».



«Зафіксовано п'ять "прильотів" у районі комендатури станції — поряд із ділянкою зварювання та сховищем джерел випромінювання. На невеликій ділянці спалахнула трава, але, на щастя, ніхто не постраждав», — поінформували у компанії.



Там додали, що ще п'ять «прильотів» зафіксовано у районі пожежної частини, розташованої неподалік ЗАЕС.



Повідомляється, що через небезпеку не проведено зміну співробітників. При цьому ситуація на станції зараз контрольована.