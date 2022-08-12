Теплом можна забезпечити 235 тисяч мешканців Донеччини. Іншим потрібно евакуюватися

В опалювальний сезон у будинки донеччан не постачатиметься тепло через відсутність газу. І донеччанам необхідно евакуюватися. Про це розповів голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко на брифінгу з питань оперативної ситуації в регіоні.



Влада припускає, що в осінньо-зимовий період проживатимуть на території регіону не більше 235 тисяч осіб — саме на таку кількість проводяться розрахунки. І таку кількість населення можна забезпечити теплом.



«Такий розрахунок також зумовлений електричною напругою, яку ми зможемо подавати до багатоповерхових будинків, адже ми розуміємо, що люди переходитимуть на електрообігрівачі», — сказав Кириленко.



Також теплом забезпечуватимуть через використання металевих печей.



Крім того, очільник області розповів, що на Донеччині продовжують працювати вугільні підприємства — у Покровську, що відносно віддалений від лінії фронту, а також у Кураховому. Влада, за його словами, максимально зацікавлена у тому, щоб забезпечити безпечну роботу для шахтарів.

Раніше Кириленко повідомив, що установи та об'єкти критичної інфраструктури на підконтрольній українській владі території Донецької області — працюють.