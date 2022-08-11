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Никто деньги брать не будет: Обязательная эвакуация предусматривает расселение

11 августа 2022, 15:34

Никто деньги брать не будет: Обязательная эвакуация предусматривает расселение

Обязательная эвакуация предусматривает расселение. Оплачивать жилье для внутренне перемещенных лиц будет государство. Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время брифинга на тему эвакуации.

По ее словам, помимо обязательной эвакуации с Донецкой области, люди выезжают и с захваченных российскими силами территорий. С начала августа всего с оккупированных территорий выехали 12 054 человека, из них 3517 детей. Речь идет о жителях Херсонской, Запорожской, Харьковской областей.

«Обязательная эвакуация предусматривает расселение людей. Государство берет на себя полностью расходы по обеспечению жильем. То есть люди приедут и совершенно бесплатно будут расселены. Никто с них деньги за это брать не будет и точно никого не будут выселять. Если мы уже организовали эвакуационный поезд и человек сел, то должен знать, что его ждут, встретят на перроне, довезут. И он будет жить в приемлемых условиях», — сказала Верещук.

По ее словам, это не будет «где-нибудь как-нибудь». Министр лично проверяла, какие условия создают для внутренне перемещенных лиц. Верещук подчеркнула, что регионы получили законодательное разрешение проводить ремонтные работы, в том числе капитальный ремонт, реконструкцию, закупки товаров и услуг, чтобы помочь реконструировать жилые помещения. Или нежилые перевести в жилые под ВПЛ. Также сокращены тендерные закупки — до пяти дней.

«Мы сделали все, чтобы регионы спокойно сейчас могли обеспечить бесплатным жильем наших ВПЛ», — резюмировала Верещук.

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Напомним, из Донецкой области за период обязательной эвакуации выехали 3908 человек, в том числе 777 детей.

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