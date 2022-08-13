З Донецької області їдуть 500-700 осіб на добу — Кириленко

Донецька область готується до осінньо-зимового періоду. Триває евакуація населення до інших регіонів України. Про це повідомив очільник обласної воєнної адміністрації Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону.



За його словами, четверта частина населення, попри активні бойові дії та близькість осені, залишається в області.



«Це категорія людей, які найменш налаштовані на евакуацію», — зазначив Кириленко.



Керівник ОВА наголосив, що евакуація проводиться системно.



«Евакуація продовжується. У середньому 500-700 осіб на добу. Це з різних напрямків», — сказав Кириленко.



Очільник області зазначив, що в опалювальний період не буде газу, а опалення буде забезпечено за допомогаю альтернативних джерел.