В угрупуванні «ДНР» пояснили, чому не поспішають проводити незаконний «референдум»

У угрупуванні «ДНР» заявили, що проведуть так званий «референдум» лише після того, як Росія окупує всю територію на Донеччині. Про це заявили голова ДНР Денис Пушилін місцевим журналістам. Він назвав окупацію всього Донбасу «виходом на конституційні кордони республіки».



«Ми всім громадянам маємо надати можливість висловити це довгоочікуване право на волевиявлення бути у складі Російської Федерації», - заявив Пушилін.



Тільки після окупації всього регіону місцевим жителям буде безпечно брати участь у референдумі.



«З урахуванням дальності нового американського озброєння, яка, залежно від боєприпасу, варіюється від 40 до 70 і більше кілометрів, доведеться значно відсувати лінію зіткнення від наших кордонів. Як приклад можна навести Луганську народну республіку, територію якої повністю звільнено, але противник продовжує обстрілювати населені пункти, а отже, проблему безпеки поки що не вирішено», - сказав він.

Президент Володимир Зеленський заявив , що проведення Росією псевдореферендумів на окупованих територіях унеможливить будь-які переговори.



У Кремлі заявили , що плани щодо проведення референдумів на території Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей виношує не Кремль, а самі мешканці цих регіонів.



8 серпня, нагадаємо, призначений військами РФ «головою тимчасової адміністрації» Запорізької області Євгеній Балицький заявив про підписання розпорядження про початок підготовки до «референдуму» щодо «приєднання» до Росії. Пізніше виявилося, що РФ планує провести референдум на тимчасово окупованій частині Запорізької області у вересні.