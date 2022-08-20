На оккупированной Луганщине мобилизуют уже мужчин с болезнями и приезжих россиян — Гайдай

На оккупированной территории Луганской области группировка «ЛНР» продолжает принудительную мобилизацию мужчин, на фронт забирают всех подряд. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона.



«Я не могу сказать, какая волна мобилизации — третья, четвертая, возможно, последняя. Уже забрали всех, кого могли забрать, уже отменили все комиссии медицинские, то есть не смотрят даже, больной человек, здоровый, хронически больной — все равно их всех просто загребают», — сказал Гайдай.



По его словам, были такие случаи, когда работников из России, которых привозили помогать что-то ремонтировать, также забрали и пытались отправить воевать против Украины.



«Был большой скандал, разобрались, их все-таки отпустили, но на следующий день половина из них не пришли на работу, потому что они не хотят, чтобы их отправили на фронт воевать», — отметил глава области.



Он добавил, что на оккупированной территории Луганщины вообще почти не осталось мужчин, поскольку их забирают на фронт даже с объектов критической инфраструктуры.