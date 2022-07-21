Россия мобилизовала более 100 тысяч жителей ОРДЛО, погибла почти четверть — правозащитники

Россия принудительно мобилизовала на войну против Украины более 100 тысяч жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил основатель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский на пресс-конференции.



Он отметил, что принудительная мобилизация началась еще в 2021 году, когда мужчин отправляли на так называемые сборы. В процессе сборов оккупанты собрали данные об около 50 тысяч резервистов, чтобы за 22-23 февраля 2022 года их быстро мобилизовать.



«По нашим данным, случаев принудительной мобилизации было более 100 тысяч. Но не нужно думать, что все они были отправлены на фронт. На конец апреля было 23 тысячи погибших именно среди принудительно мобилизованных. Это страшная цифра», — подчеркнул Лисянский.