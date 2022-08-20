«ЛНР» запевняє, що не проводить мобілізацію чоловіків

Угруповання «ЛНР» не проводить мобілізацію чоловіків призовного віку на підконтрольній їй території. Про це заявив заступник «військового комісара ЛНР» Олексій Курченко, повідомляє сепаратистський ресурс «ЛИЦ».



Він стверджує, що «відео, які з'являються в інтернеті, та інформаційні повідомлення про нібито проведену примусову мобілізацію є постановкою і фальсифікацією, що проводиться противником з метою дестабілізації обстановки».



Курченко заявив, що нібито «нині військові комісаріати продовжують роботу в штатному режимі, забезпечуючи прийом на службу громадян, які добровільно виявили бажання стати до лав народної міліції ЛНР».



Він стверджує, що тим, хто прийшли на «службу» виділяється грошове забезпечення від 176 тисяч рублів для рядових і вище, всім «військовослужбовцям» надається статус «учасника бойових дій».

На окупованій військами РФ території Луганської області триває примусова мобілізація громадян на війну проти України.

Так, за інформацією голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, на окупованій частині Луганщини майже не залишилося чоловіків, «ЛНР» мобілізує працівників навіть із об'єктів критичної інфраструктури, а також забирають уже чоловіків із хронічними захворюваннями.

У соцмережах з'явилося відео, як у Луганську окупанти спіймали чоловіка, коли він прийшов забирати свою дитину з дитячого садка.