МАГАТЕ: Усі шість блоків Запорізької АЕС відключено

Усі шість блоків Запорізької атомної електростанції залишаються відключеними від мережі, незважаючи на відновлення лінії електропередач. Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) увечері 25 серпня.



У повідомленні також сказано про відсутність інформації про пряму причину відключення електроенергії: якщо втрачено зовнішнє живлення, Запорізька АЕС, як і інші атомні електростанції в усьому світі, все ще має доступні дизель-генератори для забезпечення резервного електроживлення.



«Майже щодня на ЗАЕС чи поблизу неї відбувається новий інцидент. Ми не можемо дозволити собі більше гаяти час. Я сповнений рішучості особисто очолити місію МАГАТЕ на станцію найближчими днями, щоб допомогти стабілізувати ситуацію з ядерною безпекою та захистом», – сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.



Після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном Гроссі написав у своєму Twitter, що Франція повністю мобілізована для підтримки зусиль Агентства за екстреною місією експертів на ЗАЕС.



Також 25 серпня міністерство оборони Великобританії у своєму Twitter зауважило, що окупаційні війська РФ встановили бронетранспортери в межах 60 метрів від п'ятого реактора ЗАЕС. У Міноборони вважають, що російські війська намагалися приховати транспортні засоби, припаркувавши їх під навісними трубами. Також у відомстві вважають, що, ймовірно, РФ готова використати з пропагандистською метою будь-яку активність українських військових поблизу ЗАЕС.



«Поки що Росія продовжує військову окупацію ЗАЕС, основними ризиками для роботи реактора, ймовірно, залишаться збої в роботі систем охолодження реакторів, пошкодження резервного електропостачання або помилки персоналу, який працює під тиском», – зазначили у міністерстві.

Нагадаємо , що 25 серпня окупована російськими військовими Запорізька атомна станція вперше у своїй історії повністю відключена від мережі, внаслідок чого сталося тимчасове припинення подачі електрики до населених пунктів окупованої Херсонської області. Також без електроенергії залишилися окуповані міста Запорізької області Енергодар, Мелітополь та Бердянськ.