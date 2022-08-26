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Украинские военнопленные смогли отправить письма своим родным

26 августа 2022, 21:10

Украинские военнопленные смогли отправить письма своим родным

На днях в Украину прибыла первая партия писем от украинских военных, находящихся в плену у российских оккупантов. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в своем Telegram-канале 26 августа.

Сейчас Национальное информационное бюро Минреинтеграции занимается организацией передачи писем родственникам военнопленных.

«Согласно Женевским конвенциям наши военнопленные вправе отправлять и получать письма. Национальное информационное бюро (НИБ) Минреинтеграции начало соответствующую работу по организации переписки наших военнопленных с их родными. На днях в Украину прибыла первая партия писем. НИБ работает над их передачей родным военнопленным», — пишет Верещук.

Кроме того, глава Минреинтеграции поблагодарила Международный Комитет Красного Креста за «посредничество и профессиональную работу».

Напомним, что в захваченном российскими войсками Мариуполе продолжается подготовка к так называемому «суду» над пленными украинскими военными.

При этом Европейский суд по правам человека обязал Россию обеспечить права военнопленных «азовцев». 

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