Разведка установила обстоятельства убийства военнопленных в Еленовке

Разведка установила некоторые обстоятельства убийства украинских военнопленных из состава полка «Азов» в колонии Еленовки. Об этом сообщило ГУР МО Украины.



По данным разведки, россияне умышленно уничтожили украинских военнопленных. Они пытались скрыть правду о ненадлежащих условиях содержания и пытках, что могло бы служить доказательной базой в Гаагском суде. Россияне не планировали осуществлять обмен военнопленных.



Минирование места содержания украинских бойцов провели боевики ЧВК «Вагнер» с использованием легковоспламеняющейся вещества, что привело к быстрому распространению пожара в помещении.



Допросы пленных проводили следователи т. н. «МГБ ДНР» совместно с представителями ЧВК «Вагнер» и ФСБ РФ. Во время допросов активно использовались физические пытки и побои. Такие мероприятия, в первую очередь, были направлены не на получение определенной конфиденциальной информации, а на издевательство, физическое унижение, психологическую деморализацию с целью слома морально-психологических качеств украинских воинов. В случае реализации этого плана представители ФСБ планировали привлечь украинских пленников к съемке в пророссийских репортажах. Цель эфира заключалась в освещении признания пленными «совершаемых ими преступлений, зверств против местного населения, отречение бойцов от своих взглядов, а также осуждение действий руководства Украины».



Отмечается, что допросы проводились на регулярной основе, однако не имели успеха. Украинские пленные проявили исключительное мужество и несокрушимую силу воли.