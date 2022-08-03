Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Разведка установила обстоятельства убийства военнопленных в Еленовке

03 августа 2022, 18:21

Разведка установила обстоятельства убийства военнопленных в Еленовке

Разведка установила некоторые обстоятельства убийства украинских военнопленных из состава полка «Азов» в колонии Еленовки. Об этом сообщило ГУР МО Украины.

По данным разведки, россияне умышленно уничтожили украинских военнопленных. Они пытались скрыть правду о ненадлежащих условиях содержания и пытках, что могло бы служить доказательной базой в Гаагском суде. Россияне не планировали осуществлять обмен военнопленных.

Минирование места содержания украинских бойцов провели боевики ЧВК «Вагнер» с использованием легковоспламеняющейся вещества, что привело к быстрому распространению пожара в помещении.

Допросы пленных проводили следователи т. н. «МГБ ДНР» совместно с представителями ЧВК «Вагнер» и ФСБ РФ. Во время допросов активно использовались физические пытки и побои. Такие мероприятия, в первую очередь, были направлены не на получение определенной конфиденциальной информации, а на издевательство, физическое унижение, психологическую деморализацию с целью слома морально-психологических качеств украинских воинов. В случае реализации этого плана представители ФСБ планировали привлечь украинских пленников к съемке в пророссийских репортажах. Цель эфира заключалась в освещении признания пленными «совершаемых ими преступлений, зверств против местного населения, отречение бойцов от своих взглядов, а также осуждение действий руководства Украины».

Отмечается, что допросы проводились на регулярной основе, однако не имели успеха. Украинские пленные проявили исключительное мужество и несокрушимую силу воли.

Еще по теме

Места
Донецкая область Еленовка
Организации
Азов ГУР
Прочее
Военнопленые
События
Убийство Война

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:50
Над Святогорском установили флаг Украины
16:42
Оккупанты снесли Мемориал памяти военным – мариупольцам, погибшим в украинско-российской войне
15:01
«ДНР» заявила о гибели командира реактивного артдивизиона
14:12
Кадырову присвоено звание «героя ЛНР»
13:13
«ДНР»: Российские силы захватили два населенных пункта под Горловкой
11:37
«ЛНР»: На растяжке в Новоайдарском районе подорвался подросток
10:58
«ДНР»: В Кировском районе Донецка из-за обстрела погибла женщина
10:31
В оккупированном Донецке маршрутка наехала на мину
09:33
«ДНР»: За сутки погибли два человека, еще 25 — ранены
08:47
В оккупированной Макеевке ночью загорелась нефтебаза
23:55
Обязательная эвакуация с Донбасса началась. Обстрел Донецка. Главное за день ►
22:00
«ДНР» заявила об обстрелах: Два человека погибли и 22 ранены
19:27
В Херсоне сообщают о взрывах
18:17
Группировка «ЛНР» пообещала 100 тысяч рублей тем, кто потерял имущество
17:52
«ДНР»: Число раненных жителей Донецка с начала суток увеличилось до 11, есть погибшая
все новости
18:50
Над Святогорском установили флаг Украины
18:21
Разведка установила обстоятельства убийства военнопленных в Еленовке
16:48
Полиция задержала мужчин, которые вскрывали банкоматы на прифронтовой Донетчине
16:42
Оккупанты снесли Мемориал памяти военным – мариупольцам, погибшим в украинско-российской войне
16:13
Куда эвакуируют население Донетчины — Кабмин опубликовал перечень областей
15:59
641 тысяча украинских школьников находится за границей Украины — правительство
15:42
Российские войска уничтожили офис «Вільного радіо» в Бахмуте
15:01
«ДНР» заявила о гибели командира реактивного артдивизиона
14:49
ВМС ВСУ отчитались об успешной военной операции на Донецком направлении
14:37
Энергетики вернули свет в 14 населенных пунктов Донецкой области
14:12
Кадырову присвоено звание «героя ЛНР»
13:50
Судно с грузом украинской кукурузы после проверки в Турции направляется в порт Триполи
13:13
«ДНР»: Российские силы захватили два населенных пункта под Горловкой
13:01
ВСУ вчера сбили российских крылатых ракет на сумму $91 млн — СМИ
12:39
У Украины нет подтвержденных списков погибших в Еленовке
все новости
ВИДЕО
«Зимы тут боятся больше войны». Как живет Николаевка Донецкой области
03 августа, 12:28
В Донецке в крышу жилой высотки ударила молния
02 августа, 17:07
В Донецке обстреляли участок Киевского проспекта. Там была военная техника
02 августа, 13:54

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты