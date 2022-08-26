Українські військовополонені змогли надіслати листи своїм рідним

26 серпня 2022, 21:10

Українські військовополонені змогли надіслати листи своїм рідним

Днями в Україну прибула перша партія листів від українських військових, які перебувають у полоні російських окупантів. Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Наразі Національне інформаційне бюро Мінреінтеграції займається організацією передачі листів родичам військовополонених.

«За Женевськими конвенціями наші військовополонені вправі надсилати та отримувати листи. Національне інформаційне бюро (НІБ) Мінреінтеграції розпочало відповідну роботу з організації листування наших військовополонених з їхніми рідними. Днями до України прибула перша партія листів. НІБ працює над їх передачею рідним військовополонених», — пише Верещук у своєму Telegram-каналі.

Крім того, голова Мінреінтеграції подякувала Міжнародному комітету Червоного Хреста за «посередництво та професійну роботу».

Нагадаємо, що в захопленому російськими військами Маріуполі триває підготовка до так званого суду над полоненими українськими військовими.

Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію забезпечити права військовополонених «азовців».

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