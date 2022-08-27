Найскладніший в історії незалежної України: Шмигаль — про підготовку до опалювального сезону

Кабмін проводить підготовку до опалювального сезону в умовах війни, виділено кошти на закупівлю стратегічного запасу матеріальних резервів. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.



«Цей опалювальний сезон без перебільшення стане найскладнішим в історії незалежної України. Головний ризик — це терористичні акти Росії проти критичної інфраструктури», — наголосив глава уряду.



Він зазначив, що Кабмін виділяє 1 млрд 409 млн гривень на закупівлю стратегічного запасу матеріальних резервів, який дозволить оперативно реагувати на виклики та проблеми тепло- та водопостачання. За його словами, йдеться про обладнання з простим і швидким розгортанням та обслуговуванням.



«Паралельно із закупівлями уряд продовжує ремонти критичної інфраструктури та іншу підготовку до опалювального сезону. Стан готовності зараз становить 75%. Робимо все, щоб усі українці цієї зими були з теплом і світлом», — резюмував Денис Шмигаль.