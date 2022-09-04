В Минобороны прокомментировали ситуацию с воинским учетом женщин в Украине

Постановка женщин на воинский учет в Украине будет осуществляться только добровольно. Об этом заявила заместительница министра обороны Анна Маляр в Facebook.



Она призвала не распространять фейки о воинском учете женщин и рассказала о том, что в парламент подан законопроект о добровольной постановке женщин на воинский учет.



«Минобороны разработало и передало в Верховную Раду предложения изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" о добровольности постановки на военный учет женщин. Сейчас работаем над законопроектом вместе с профильным комитетом Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Мы уже неоднократно заявляли, что постановка женщин на воинский учет установлена законом. Поэтому Минобороны и Генштаб не могут ее изменить самостоятельно. Это полномочия парламента. Если будут приняты изменения – Минобороны и Генштаб их выполнят», — пояснила Маляр.



По ее словам, опыт развертывания всех воинских частей Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в полные штаты военного времени свидетельствует, что на сегодняшний день в государстве нет острой потребности существенно увеличивать количество женщин на воинском учете. Но в то же время для Вооруженных Сил остается потребность в специальностях и специалистах медицины, радиотехники, пищевых технологий.



«Поэтому, в случае принятия изменений в упомянутый закон, Генштаб разработает изменения в перечень военно-учетных специальностей для женщин и сократит перечень оптимальной потребности. Еще раз напоминаю — речь идет о добровольной постановке на воинский учет. Напомню, что с 2014 года ни одна женщина принудительно на фронт не попала — только с ее согласия», — резюмировала заместительница главы Минобороны.

Ранее министерство обороны Украины расширило список специальностей и профессий, который предусматривает постановку женщин на воинский учет военнообязанных. Соответствующий приказ Минобороны № 313 от 11.10.2021 вступил в силу 17 декабря 2021 года. Согласно документу, украинки, если их профессия входит в расширенный перечень, а также они пригодны к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет), обязаны встать на воинский учет с 1 октября 2022 года.



Президент Владимир Зеленский в ответе на петицию об отмене воинского учета для женщин поддержал сокращение перечня профессий и специальностей, представительницы которых подлежат воинскому учету.