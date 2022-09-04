Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

В Минобороны прокомментировали ситуацию с воинским учетом женщин в Украине

04 сентября 2022, 20:14

В Минобороны прокомментировали ситуацию с воинским учетом женщин в Украине

Постановка женщин на воинский учет в Украине будет осуществляться только добровольно. Об этом заявила заместительница министра обороны Анна Маляр в Facebook.

Она призвала не распространять фейки о воинском учете женщин и рассказала о том, что в парламент подан законопроект о добровольной постановке женщин на воинский учет.

«Минобороны разработало и передало в Верховную Раду предложения изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" о добровольности постановки на военный учет женщин. Сейчас работаем над законопроектом вместе с профильным комитетом Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Мы уже неоднократно заявляли, что постановка женщин на воинский учет установлена законом. Поэтому Минобороны и Генштаб не могут ее изменить самостоятельно. Это полномочия парламента. Если будут приняты изменения – Минобороны и Генштаб их выполнят», — пояснила Маляр.

По ее словам, опыт развертывания всех воинских частей Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в полные штаты военного времени свидетельствует, что на сегодняшний день в государстве нет острой потребности существенно увеличивать количество женщин на воинском учете. Но в то же время для Вооруженных Сил остается потребность в специальностях и специалистах медицины, радиотехники, пищевых технологий.

«Поэтому, в случае принятия изменений в упомянутый закон, Генштаб разработает изменения в перечень военно-учетных специальностей для женщин и сократит перечень оптимальной потребности. Еще раз напоминаю — речь идет о добровольной постановке на воинский учет. Напомню, что с 2014 года ни одна женщина принудительно на фронт не попала — только с ее согласия», — резюмировала заместительница главы Минобороны.

Ранее министерство обороны Украины расширило список специальностей и профессий, который предусматривает постановку женщин на воинский учет военнообязанных. Соответствующий приказ Минобороны № 313 от 11.10.2021 вступил в силу 17 декабря 2021 года. Согласно документу, украинки, если их профессия входит в расширенный перечень, а также они пригодны к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет), обязаны встать на воинский учет с 1 октября 2022 года.

Президент Владимир Зеленский в ответе на петицию об отмене воинского учета для женщин поддержал сокращение перечня профессий и специальностей, представительницы которых подлежат воинскому учету.

Читайте также:

В Украине женщин будут брать на воинский учет только с их согласия — Генштаб ВСУ 

Еще по теме

Прочее
женщины-военнослужащие воинский учет
Организации
Минобороны

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:50
Ракетные удары по Краматорску и Славянску — главное за день ►
21:19
«ДНР» заявила о шести раненых в результате обстрелов мирных жителях
16:12
«Вы мне на**р не вс**лись»: Как «чиновники» «ДНР» решали проблемы с водоснабжением
15:41
«Укрзализныця» запустила эвакуационные поезда для жителей Крыма
15:03
В Мариуполе сдали в эксплуатацию два дома, которые строило Минобороны РФ
10:27
Как «ДНР»: Группировка «ЛНР» снизила курс гривны на оккупированной территории
09:24
В Донецке и Макеевке из-за обстрелов погибли шесть человек
23:24
Последствия обстрела Донецка — главное за день ►
22:07
В Донецке обстрелом поврежден супермаркет, погиб подросток (дополнено)
20:15
В центре Донецка при обстреле погибли два человека, один – ранен
19:28
Центр Донецка попал под обстрел
18:47
В Макеевке при обстреле погибли два спасателя «ДНР»
17:43
В Донецке работает ПВО, из-за обстрелов обесточена часть города
16:47
«ДНР»: Пять человек ранены обстрелами на западе Донецка
16:44
Опубликованы фото разрушенного армией РФ Мариупольского краеведческого музея
все новости
20:57
Над Высокопольем на Херсонщине подняли украинский флаг
20:14
В Минобороны прокомментировали ситуацию с воинским учетом женщин в Украине
19:39
Генштаб ВСУ: Оккупанты размещаются в школах, прикрываясь детьми, как «живым щитом»
18:59
ВСУ отбили атаки россиян в районе 8 населенных пунктов — сводка Генштаба
18:37
Украинские военные освободили от оккупантов село в Донецкой области
17:58
В Чернигове возросло число пострадавших от взрыва на выставке боеприпасов
17:31
Россияне обстреляли Харьковщину, есть жертвы
17:04
Оккупанты намерены вытеснить гривню из обращения в Луганской области — Гайдай
15:33
Российские оккупанты затопили луганские шахты — Гайдай
15:15
Более 7 тысяч украинских детей депортировали в Россию, — Лубинец
14:03
500 объектов культурного наследия разрушены или повреждены в Украине — министр
12:50
Опубликовано видео обстрела Зеленодольска, в результате которого погиб ребенок
12:17
Российские войска уничтожили элеватор с зерном в Очакове
11:01
10 человек ранены на оккупированной части Донецкой области
10:20
Славянск ночью попал под обстрел, есть разрушения
все новости
ВИДЕО
Ракетные удары по Краматорску и Славянску — главное за день ►
03 сентября, 22:50
«Вы мне на**р не вс**лись»: Как «чиновники» «ДНР» решали проблемы с водоснабжением
03 сентября, 16:12
Оккупанты выпустили по Краматорску восемь ракет, разрушены склады и объекты промышленности
03 сентября, 12:59

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты