У Міноборони прокоментували ситуацію з військовим обліком жінок в Україні

04 вересня 2022, 20:14

У Міноборони прокоментували ситуацію з військовим обліком жінок в Україні

Постановка жінок на військовий облік в Україні здійснюватиметься лише добровільно. Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр у Facebook.

Вона закликала не розповсюджувати фейки про військовий облік жінок і розповіла про те, що до парламенту подано законопроект про добровільну постановку жінок на військовий облік.

«Міноборони розробило та передало до Верховної Ради пропозиції змін до Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу" щодо добровільності постановки на військовий облік жінок. Наразі працюємо над законопроектом разом із профільним комітетом Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Ми вже неодноразово заявляли, що постановка жінок на військовий облік встановлена законом. Тому Міноборони та Генштаб не можуть її змінити самостійно. Це повноваження парламенту. Якщо будуть прийняті зміни – Міноборони та Генштаб їх виконають», – пояснила Маляр.

За її словами, досвід розгортання всіх військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань у повні штати воєнного часу свідчить, що на сьогоднішній день у державі немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Але водночас для Збройних Сил залишається потреба у спеціальностях та фахівцях медицини, радіотехніки, харчових технологій.

«Тому, у разі ухвалення змін до згаданого закону, Генштаб розробить зміни до переліку військово-облікових спеціальностей для жінок та скоротить перелік оптимальної потреби. Ще раз нагадую — йдеться про добровільну постановку на військовий облік. Нагадаю, що з 2014 року жодна жінка примусово на фронт не потрапила — лише з її згоди», — резюмувала заступниця голови Міноборони.

Раніше міністерство оборони України розширило список спеціальностей та професій, який передбачає постановку жінок на військовий облік військовозобов'язаних. Відповідний наказ Міноборони № 313 від 11.10.2021 набрав чинності 17 грудня 2021 року. Згідно з документом, українки, якщо їхня професія входить до розширеного переліку, а також вони придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком (від 18 до 60 років), мають стати на військовий облік з 1 жовтня 2022 року.

Президент Володимир Зеленський у відповіді на петицію про скасування військового обліку для жінок підтримав скорочення переліку професій та спеціальностей, представниці яких підлягають військовому обліку.

Читайте також:

В Україні жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою — Генштаб ЗСУ

Ще за темою

Інше
Військовий облік жінки-військовослужбовці

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
22:50
Ракетні удари по Краматорську та Слов'янську — головне за день ►
21:19
«ДНР» заявила про шість поранених у результаті обстрілів мирних жителів
16:12
«Ви мені на**р не вс**лися»: Як «чиновники» «ДНР» розв'язували проблеми з водопостачанням
15:41
«Укрзалізниця» запустила евакуаційні поїзди для мешканців Криму
15:03
У Маріуполі здали в експлуатацію два будинки, які зводило Міноборони РФ
10:27
Як «ДНР»: Угруповання «ЛНР» знизило курс гривні на окупованій території
09:24
У Донецьку та Макіївці через обстріли загинули шестеро людей
23:24
Наслідки обстрілу Донецька — головне за день ►
22:07
У Донецьку обстрілом пошкоджено супермаркет, загинув підліток (доповнено)
20:15
У центрі Донецька під час обстрілу загинули двоє людей, одна – поранена
19:28
Центр Донецька потрапив під обстріл
18:47
У Макіївці під час обстрілу загинули два рятувальники «ДНР»
17:43
У Донецьку працює ППО, через обстріл знеструмлено частину міста
16:47
«ДНР»: П'ятеро людей поранено обстрілами на заході Донецька
16:44
Пушилін знизив курс гривні на підконтрольній угрупуванню «ДНР» території
Всі новини
20:57
Над Високопіллям на Херсонщині підняли український прапор
20:14
У Міноборони прокоментували ситуацію з військовим обліком жінок в Україні
19:39
Генштаб ЗСУ: Окупанти розміщуються у школах, прикриваючись дітьми, як «живим щитом»
18:59
ЗСУ відбили атаки росіян у районі 8 населених пунктів — зведення Генштабу
18:37
Українські військові звільнили від окупантів село на Донеччині
17:58
У Чернігові зросла кількість постраждалих від вибуху на виставці боєприпасів
17:31
Росіяни обстріляли Харківщину, є жертви
17:04
Окупанти мають намір витіснити гривню з обігу на Луганщині — Гайдай
15:33
Російські окупанти затопили луганські шахти — Гайдай
15:15
Понад 7 тисяч українських дітей депортували до Росії, — Лубинець
14:03
500 об'єктів культурної спадщини зруйновано або пошкоджено в Україні — міністр
12:50
Опубліковано відео обстрілу Зеленодольська, внаслідок якого загинула дитина
12:17
Російські війська знищили елеватор із зерном в Очакові
11:01
10 людей поранено на окупованій частині Донецької області
10:20
Слов'янськ уночі потрапив під обстріл, є руйнування
Всі новини
ВІДЕО
Ракетні удари по Краматорську та Слов'янську — головне за день ►
03 вересня, 22:50
«Ви мені на**р не вс**лися»: Як «чиновники» «ДНР» розв'язували проблеми з водопостачанням
03 вересня, 16:12
Окупанти випустили по Краматорську вісім ракет, зруйновано склади та об'єкти промисловості
03 вересня, 12:59

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти