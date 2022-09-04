У Міноборони прокоментували ситуацію з військовим обліком жінок в Україні

Постановка жінок на військовий облік в Україні здійснюватиметься лише добровільно. Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр у Facebook.



Вона закликала не розповсюджувати фейки про військовий облік жінок і розповіла про те, що до парламенту подано законопроект про добровільну постановку жінок на військовий облік.



«Міноборони розробило та передало до Верховної Ради пропозиції змін до Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу" щодо добровільності постановки на військовий облік жінок. Наразі працюємо над законопроектом разом із профільним комітетом Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Ми вже неодноразово заявляли, що постановка жінок на військовий облік встановлена законом. Тому Міноборони та Генштаб не можуть її змінити самостійно. Це повноваження парламенту. Якщо будуть прийняті зміни – Міноборони та Генштаб їх виконають», – пояснила Маляр.



За її словами, досвід розгортання всіх військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань у повні штати воєнного часу свідчить, що на сьогоднішній день у державі немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Але водночас для Збройних Сил залишається потреба у спеціальностях та фахівцях медицини, радіотехніки, харчових технологій.



«Тому, у разі ухвалення змін до згаданого закону, Генштаб розробить зміни до переліку військово-облікових спеціальностей для жінок та скоротить перелік оптимальної потреби. Ще раз нагадую — йдеться про добровільну постановку на військовий облік. Нагадаю, що з 2014 року жодна жінка примусово на фронт не потрапила — лише з її згоди», — резюмувала заступниця голови Міноборони.

Раніше міністерство оборони України розширило список спеціальностей та професій, який передбачає постановку жінок на військовий облік військовозобов'язаних. Відповідний наказ Міноборони № 313 від 11.10.2021 набрав чинності 17 грудня 2021 року. Згідно з документом, українки, якщо їхня професія входить до розширеного переліку, а також вони придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком (від 18 до 60 років), мають стати на військовий облік з 1 жовтня 2022 року.



Президент Володимир Зеленський у відповіді на петицію про скасування військового обліку для жінок підтримав скорочення переліку професій та спеціальностей, представниці яких підлягають військовому обліку.