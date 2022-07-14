Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

В Украине женщин будут брать на воинский учет только с их согласия — Генштаб ВСУ

14 июля 2022, 14:48

В Украине женщин будут брать на воинский учет только с их согласия — Генштаб ВСУ

В Украине женщин будут брать на воинский учет только с их согласия. Об этом заявили в Генштабе ВСУ.

Генштаб проработал предложения по внесению изменений в Перечень специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет военнообязанных.

Этот перечень утвержден приказом министра обороны Украины от 11.10.2021 №313. Предусмотрено, что с 1 октября 2022 года женщины, имеющие специальности и/или профессии, определенные в приложении 1 к приказу, будут браться на воинский учет военнообязанных.

«В то же время, проведение общей мобилизации во время войны с РФ показало, что на военную службу в Вооруженные силы Украины и другие воинские формирования призваны около 1% женщин от общего количества мобилизованных», — отметили в Генштабе.

Там уточнили, что большинство женщин назначены на должности медицинского персонала, в подразделения связи, морально-психологического обеспечения, делопроизводителями, бухгалтерами и поварами. Сейчас в ВСУ остается потребность в женщинах-специалистах по медицине, радиотехнике и пищевым технологиям.

Таким образом, отметили в ведомстве, опыт развертывания воинских частей ВСУ и других воинских формирований в полные штаты военного времени доказывает, что в государстве на сегодняшний день нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на воинском учете.

«Ввиду этого, Главным управлением персонала Генштаба ВСУ проработаны предложения по взятию женщин на воинский учет военнообязанных только с их согласия. Также предлагается начать проведение мероприятий по включению женщин в воинский учет не ранее чем через месяц после завершения особого периода в государстве», — подчеркнули в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Минобороны: В мобилизации женщин в Украине потребности нет

Еще по теме

Прочее
Война Мобилизация
Организации
Генштаб ВСУ

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:29
«Мэр» Мариуполя заявил, что в городе осталось 200 тысяч человек
15:27
В Донецке обстреляна автостанция «Центр», есть жертвы
09:53
«ДНР»: Двое мирных жителей погибли в Донецке из-за обстрелов, еще шесть ранены
23:57
Северная Корея признала «Л-ДНР» и ухудшение ситуации в Бахмуте. Дайджест НД за день ►
23:43
Взрывы в Каховке, пенсии в Херсоне, контрнаступление на юге. Что происходит в оккупации
17:15
Пушилин заявил о наступлении оккупантов на четырех направлениях на Донетчине
16:45
Из оккупированной Попасной люди могут выехать только в сторону России – мэр
15:51
«ДНР» заявили о двух погибших жителях Донецка в ходе обстрела
15:49
«Боеприпасы горели, взрывались, разлетались на километры»: В Луганске рассказали о ракетном ударе по складу
15:40
Северная Корея признала «ДНР» и «ЛНР»
15:06
«ДНР»: Из-за обстрела Старомихайловки пострадала женщина
14:33
В Донецке сообщают, что под обстрел попала автостанция «Трудовская»
12:39
«ДНР» и «ЛНР» отправляют детей в Россию для «патриотического» воспитания — правозащитники
11:33
«ДНР»: Все иностранные пленные обжаловали смертную казнь
10:09
«ДНР»: За сутки погибли три человека, еще 15 получили ранения
все новости
15:51
Зеленский: В Украине зарегистрированы более 34000 преступлений, связанных с российской агрессией
15:29
«Мэр» Мариуполя заявил, что в городе осталось 200 тысяч человек
15:27
В Донецке обстреляна автостанция «Центр», есть жертвы
14:51
В Херсонской ОВА сообщили о деоккупации 44 сел региона
14:50
Находились в районе удара: поступило 15 сообщений о без вести пропавших в Виннице
14:48
В Украине женщин будут брать на воинский учет только с их согласия — Генштаб ВСУ
14:17
Британия выделяет Украине 2,5 млн фунтов для расследования военных преступлений России
14:02
В МИД Украины призывают к созданию трибунала для руководства РФ
14:00
Ракетный удар по Виннице: Известно о 20 погибших, включая трех детей
13:22
Армия РФ обстреляла Константиновку, «прилеты» — в разных районах
13:07
Страны Европейского Союза планируют заменить российский газ азербайджанским — СМИ
12:53
«ДНР» заявила о захвате населенных пунктов возле Авдеевки, Бахмута и Курахово
12:11
Россия направляет ракеты туда, где нет ничего военного: Зеленский об ударе по Виннице
12:03
В Донецкой области за сутки оккупантами обстрелян 21 населенный пункт
12:02
Посол США при ОБСЕ анонсировал возобновление работы миссии в Украине
все новости
ВИДЕО
Ракетный удар по центру Николаева: Повреждены гостиница и ТРЦ
14 июля, 09:18
Северная Корея признала «Л-ДНР» и ухудшение ситуации в Бахмуте. Дайджест НД за день ►
13 июля, 23:57
Взрывы в Каховке, пенсии в Херсоне, контрнаступление на юге. Что происходит в оккупации
13 июля, 23:43

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция