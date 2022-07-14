В Украине женщин будут брать на воинский учет только с их согласия — Генштаб ВСУ

В Украине женщин будут брать на воинский учет только с их согласия. Об этом заявили в Генштабе ВСУ.



Генштаб проработал предложения по внесению изменений в Перечень специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет военнообязанных.



Этот перечень утвержден приказом министра обороны Украины от 11.10.2021 №313. Предусмотрено, что с 1 октября 2022 года женщины, имеющие специальности и/или профессии, определенные в приложении 1 к приказу, будут браться на воинский учет военнообязанных.



«В то же время, проведение общей мобилизации во время войны с РФ показало, что на военную службу в Вооруженные силы Украины и другие воинские формирования призваны около 1% женщин от общего количества мобилизованных», — отметили в Генштабе.



Там уточнили, что большинство женщин назначены на должности медицинского персонала, в подразделения связи, морально-психологического обеспечения, делопроизводителями, бухгалтерами и поварами. Сейчас в ВСУ остается потребность в женщинах-специалистах по медицине, радиотехнике и пищевым технологиям.



Таким образом, отметили в ведомстве, опыт развертывания воинских частей ВСУ и других воинских формирований в полные штаты военного времени доказывает, что в государстве на сегодняшний день нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на воинском учете.



«Ввиду этого, Главным управлением персонала Генштаба ВСУ проработаны предложения по взятию женщин на воинский учет военнообязанных только с их согласия. Также предлагается начать проведение мероприятий по включению женщин в воинский учет не ранее чем через месяц после завершения особого периода в государстве», — подчеркнули в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.