Кириленко: У нещодавно звільненому селі Донеччини – важка гуманітарна ситуація

У селі Озерне – нещодавно звільненому населеному пункті Донецької області – поки що складна гуманітарна ситуація, багато зруйнованих будинків у житловому секторі. Про це розповів голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону.



Він не уточнив, про який населений пункт йдеться, проте відомо, що днями бійці Національної гвардії та територіальної оборони деокупували село Озерне на Донеччині.



Кириленко зазначив, що поступово після можливості зайти туди місцевому населенню надаватиметься вся необхідна допомога. Зараз людям підвозять продукти харчування та ліки.



Глава ОВА додав, що звільнення території передбачає і розмінування, а отже, потрібен час.



Відповідаючи на запитання журналістки, чи є у звільненому селі випадки, подібні до Ірпеня та Бучі, Кириленко сказав: «Щодня ми фіксуємо загибель цивільного населення. Кожен факт фіксується органом досудового розслідування, щоб надалі використовувати їх як докази злочинів російських окупантів».



Кириленко нагадав, що з області продовжується обов'язкова евакуація. Менш 350 тисяч людей поки що не виїхали.



Повну версію інтерв'ю з головою ОВА Павлом Кириленком читайте тут.