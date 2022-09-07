Бои за Балаклею: Что происходит ►

«ВСУ пошли в атаку на Балаклею. Хотят окружить группировку в Изюме», «В Балаклее ад». Такие сообщения появились в прокремлевских телеграмм-каналах днем 6 сентября. Позже здесь добавили, что в пригороде Балаклеи идут уличные бои, а арсенал в Вербовке — это населенный пункт примерно в 8 километрах от города — перешел под контроль украинских военных.



Параллельно пропагандисты стали тиражировать одни и те же сообщения во всех своих каналах, заявляя: «паники — нет», о «стягивании украинских сил на харьковском направлении они якобы знали». Но позже косвенно подтвердили: ситуация в Балаклее опасная за счет конфигурации фронта и отсутствия у российских войск стратегической глубины. Спустя пару часов оккупанты признали и территориальные потери.



Подробнее об этом — в видео «Новостей Донбасса».