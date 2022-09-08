Утром российские войска атаковали Немышлянский район Харькова, есть погибшие и раненые

Утром 8 сентября оккупанты атаковали Немышлянский район Харькова. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, отметив, что по предварительной информации оккупанты снарядами убили двух человек и ранили еще пятерых.

Он призвал жителей Харькова находиться в укрытиях и не игнорировать сигналы тревоги.



Об обстреле Харькова также сообщил и мэр города Игорь Терехов. Он отметил, что российские войска обстреляли еще и Индустриальный район, российский снаряд попал в административное здание.

Ранее глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко показал фото последствий обстрела российскими войсками Никопольского района ночью 8 сентября.