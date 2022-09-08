ЗСУ відбили 400 квадратних кілометрів у Харківській області — звіт ISW

08 вересня 2022, 11:22

ЗСУ відбили 400 квадратних кілометрів у Харківській області — звіт ISW

Українські військові, вміло скориставшись передислокацією російських сил, провели ефективний контрнаступ на північний захід від Ізюма та відвоювали 400 квадратних кілометрів у Харківській області. Про це у своєму звіті пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

«Російські війська провели наземні атаки на північ від Харкова, на північний захід від Слов'янська, на північний схід від Сіверська, на південь і північний схід від Бахмута та на північний захід від Донецька», — йдеться у звіті.

Також зазначається, що українські сили, ймовірно, використали тактичну раптовість, щоб 7 вересня просунутися як мінімум на 20 км углиб території, що утримується Росією, у східній частині Харківської області, відбивши приблизно 400 квадратних кілометрів території.

Російські джерела стверджували, що російські війська почали перекидати в цей район підкріплення для захисту від наступу українців. Російське угрупування в цьому районі, ймовірно, було недостатньо укомплектоване.

Крім того, аналітики вважають, що операції України в Херсонській області, що продовжуються, змусили російські сили змістити акцент на південь, що дозволило українським силам розпочати локальні, але дуже ефективні контратаки в районі Ізюма.

«Українська контратака спрямована на те, щоб перерізати наземні лінії зв'язку з російськими тиловими районами в Куп'янську та Ізюмі, що дозволить українським військам ізолювати російські угруповання в цих районах і повернути собі великі ділянки території», — йдеться у повідомленні.

Дії українських військових, зазначають в ISW, деморалізують російські сили. Малоймовірно, що південний контрнаступ і спроба виснажити російські сили на півдні України є хитрощами для відновлення операцій у Харківській області. Однак при цьому ЗСУ успішно скористалися передислокацією російських військ, техніки та загальної оперативної спрямованості для початку локальних контрнаступів до критичних точок у Харківській області.

Більш детальну карту фронту від аналітиків ISW можна переглянути тут.

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Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) спрогнозували, що контрнаступ ЗСУ змінюватиме швидкість з кожним днем.

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