На Запорізькій АЕС відновили резервну лінію електропередач

На Запорізькій атомній електростанції вдалося відновити резервну лінію електропередач, що дає змогу забезпечити її зовнішньою електрикою. Про це повідомляє МАГАТЕ.



«Резервну лінію електропередачі до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Україні було відновлено, забезпечуючи станцію зовнішньою електрикою, необхідною для охолодження реактора та інших функцій безпеки», — йдеться у повідомленні МАГАТЕ у Twitter.



Раніше «Енергоатом» заявив , що роботу Запорізької АЕС було повністю зупинено, у ніч на 11 вересня від електромереж було відключено шостий енергоблок.

Запорізька АЕС знаходиться на захопленій російськими військами території. На станції продовжує роботу український персонал.