В оккупации сегодня проживают более миллиона украинцев – Верещук

На временно оккупированных территориях остается еще 1-1,2 миллиона украинцев. Об этом сообщила вице-премьер-министр, глава профильного министерства Ирина Верещук.



«Мне известно, что около 300 тысяч находится в Донецкой области. Мы говорим о том, что около 500 тысячах находится в Херсонской области. Мы понимаем, что около 350 тысяч – в Запорожской области, а также понимаем, что сейчас часть Харьковской области освобождена, и большинство людей смогут или эвакуироваться самостоятельно, или дождаться наших эвакуационных автобусов», – сказала Верещук в эфире национального телемарафона.



В целом эта цифра составляет более 1 миллионов человек.