В окупації сьогодні проживає понад мільйон українців – Верещук

На тимчасово окупованих територіях залишається ще 1-1,2 мільйони українців. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр, голова профільного міністерства Ірина Верещук.



«Мені відомо, що близько 300 тисяч перебувають у Донецькій області. Ми говоримо про те, що близько 500 тисяч знаходиться в Херсонській області. Ми розуміємо, що близько 350 тисяч – у Запорізькій області, а також розуміємо, що зараз частину Харківської області звільнено, і більшість людей зможуть або евакуюватись самостійно, або дочекатися наших евакуаційних автобусів», – сказала Верещук в ефірі національного телемарафону.



Загалом ця цифра становить понад 1 мільйон людей.