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Зеленский собрал Ставку: Обсуждали наступательную операцию

13 сентября 2022, 21:24

Зеленский собрал Ставку: Обсуждали наступательную операцию

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом сообщает Офис президента.

«Заслушаны доклады командующих войсками оперативных направлений по активным действиям Сил обороны по освобождению Украины от российских оккупантов. Отмечено, что в результате наступательной операции деоккупировано более четырех тысяч квадратных километров территории, более 300 населенных пунктов, в которых уже проведены стабилизационные мероприятия. Операция продолжается», — отметили в ОП.

Также сообщается, что президент дал поручение Государственной пограничной службе обеспечить охрану госграницы на освобожденных территориях.

В заседании приняли участие министр обороны Алексей Резников, его заместитель Ростислав Замлинский, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и др.

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