Зеленський зібрав Ставку: Обговорювали наступальну операцію

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це повідомляє Офіс президента.



«Заслухані доповіді командувачів військ оперативних напрямів щодо активних дій Сил оборони зі звільнення України від російських окупантів. Наголошено, що в результаті наступальної операції деокуповано понад чотири тисячі квадратних кілометрів території, понад 300 населених пунктів, в яких уже проведено стабілізаційні заходи. Операція триває», — зазначили в ОП.



Також повідомляється, що президент дав доручення Державній прикордонній службі забезпечити охорону державного кордону на звільнених територіях.

У засіданні взяли участь міністр оборони Олексій Резніков, його заступник Ростислав Замлинський, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний тощо.

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