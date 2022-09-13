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Ситуация в Донецке: Куда пропал бензин и пойдут ли ВСУ на окружение

13 сентября 2022, 22:53

Ситуация в Донецке: Куда пропал бензин и пойдут ли ВСУ на окружение

В оккупированном Донецке. Скриншот В оккупированном Донецке. Скриншот

Ажиотаж вокруг бензина, «ВСУ хотят взять Донецк в окружение», «Денис Пушилин сбежал» — в оккупированном Донецке распространяются панические настроения на фоне успешного контрнаступления украинской армии на Харьковщине и на севере Донецкой области. Что на самом деле происходит — «Новости Донбасса» разбирались в этом видео.



Куда пропал бензин

В Донецке начался дефицит бензина. Местные жители сообщают, что на стелах АЗС нулевые показатели, есть только газ. А на некоторых заправках бензин продают только по талонам. В поисках топлива, водители даже начали создавать километровые очереди.

Оккупационные «власти» заявили, что дефицит бензина связан с резким и внезапным ростом спроса. Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин пообещал, что к концу недели ситуация с бензином улучшится. Якобы сейчас есть «объективные проблемы с поставками».

«Я думаю, что это как раз свидетельство того, что многие коллаборанты намеренно запасаются бензином для того, чтобы, скажем, быстро эвакуироваться в случае эффективного наступления украинских войск. Хотя нельзя говорить о том, что только коллаборанты. Потому что, я думаю, мирные жители тоже будут пытаться эвакуироваться, если военные действия начнутся непосредственно на территории Донецка», — пояснил президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш.

Объективные причины, о которых говорит Денис Пушилин, могут быть связаны с военными действиями. Так считают в Восточной правозащитной группе (ВПГ).

«На данный момент, тот транспорт, который был задействован — они понимают, что он может быть вот такой целью. Потому что топливо, прежде всего, сейчас используется боевиками не в мирных целях, а для того, чтобы на технику заправлять — дизель. И для генераторов они запасаются топливом. Поэтому они понимают, что фактически это такая некая мишень — транспортное средство с таким топливом», — отметила директор ВПГ Вера Ястребова.

Волна панических настроений

Топливному кризису предшествовали события на фронте: после того, как ВСУ начали освобождать один за другим населенные пункты в Харьковской области и лишили российских оккупантов возможности продолжать наступление на Славянск и Краматорск, по Донецку прокатилась волна панических настроений. В донбасских Telegram-каналах даже начала распространяться информация о том, что главарь группировки «ДНР» покинул город. Якобы он пытался пересечь границу с Россией, но безуспешно.

Позже Пушилин в подтверждение своего присутствия в Донецке поздно вечером записал видеообращение.

«Очень много сейчас фейковой лживой информации, умысел противника понятен: попытаться навязать панику», — уверял Пушилин.

По словам Ястребовой, Пушилин перемещается, убеждает всех, что все идет по плану.

«По нашей информации, он очень часто стал менять средство передвижения и пытается избежать покушения. И по информации из Донецка, из Горловки. Там уже как загнанная в угол крыса — не знает, кто это покушение на него совершит», — сказала она.

Гармаш, в свою очередь, считает, что информация о бегстве Пушилина — это, скорее всего, была украинская информационно-психологическая операция.

«Поскольку российские власти не дадут Пушилину сбежать раньше, чем они ему это позволят. У Пушилина есть определенные функции в этом оккупационным механизме, которые ему придется выполнять, хочет он или не хочет. И последнее назначение, когда фактически все окружение Пушилина было заменено на людей из России, как раз призвано, я думаю, не допустить никаких поползновений», — сообщил Гармаш.

ВСУ готовятся к контратаке на ближайших рубежах Донецка?

Кроме того, российские военкоры начали сообщать об активизации украинских беспилотников в Петровском районе Донецка. И якобы это, по их мнению, может свидетельствовать о том, что ВСУ готовятся к контратаке на ближайших рубежах Донецка. Даже были заявления о якобы заходе ВСУ на территорию Донецкого аэропорта. Хотя они оказались фейком, социальные сети на это отреагировали также панически: начали распространяться сообщения, что украинская армия хочет в перспективе взять Донецк в окружение. Об опасности начал писать и экс-командир боевиков Игорь Гиркин (Стрелков).

Главарь группировки «ДНР», который начал каждый вечер записывать видеообращения, сказал, что на Угледарском направлении «все под контролем». В то же время, советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что освобождение Донецка или Луганска вызовет эффект домино и приведет к политической дестабилизации в России.

Тем временем Донецк каждый день находится под обстрелами. Оккупационные «власти» заявляют, что более 6500 тысяч жителей подконтрольной так называемой «ДНР» территории уже обратились с заявлениями о компенсациях за утраченное или поврежденное жилье. Но, вероятно, эти выплаты пока не удастся получить.

«В Донецке спасателями было объявлено, что в четырех районах не будут выплачиваться эти компенсации, потому что они находятся в зоне боевых действий. Это тоже свидетельство. Уж, наверное, в России не очень хорошо с деньгами сейчас. Как она может управлять на оккупированной территории, если она отказывается выполнять свои же обязательства перед, скажем, людьми, в лояльности которых Россия заинтересована?», — отметил президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса.

Очевидно, в Донецке сейчас наблюдается небывалый за восемь лет ресурсный кризис, на фоне которого разгоняются панические настроения относительно контрнаступления ВСУ. Тем временем, пока местные пропагандисты рассказывают о поставках продовольствия из оккупированной части Херсонской области, жители Донецка уже полгода живут без воды и адекватного понимания, сможет ли вообще начаться отопительный сезон.

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