Ситуація в Донецьку: Куди пропав бензин і чи підуть ВСУ на оточення ►

Ажіотаж навколо бензину, «ЗСУ хочуть взяти Донецьк в оточення», «Деніс Пушилін втік» — в окупованому Донецьку поширюються панічні настрої на тлі успішного контрнаступу української армії на Харківщині та півночі Донецької області. Що насправді відбувається — розбиралися «Новини Донбасу».



Куди зник бензин



У Донецьку розпочався дефіцит бензину. Місцеві жителі повідомляють, що на стелах АЗС нульові показники, є лише газ. А на деяких заправках бензин продають лише за талонами. У пошуках палива водії навіть почали створювати кілометрові черги.



Окупаційна «влада» заявила, що дефіцит бензину пов'язаний з різким і раптовим зростанням попиту. Очільник угрупування «ДНР» Денис Пушилін пообіцяв, що до кінця тижня ситуація з бензином покращає. Нібито зараз є «об'єктивні проблеми з постачанням».



«Я думаю, що це свідчення того, що багато колаборантів навмисно запасаються бензином для того, щоб, скажімо, швидко евакуюватися у разі ефективного наступу українських військ. Хоча не можна говорити про те, що лише колаборанти. Тому що, я думаю, мирні жителі теж намагатимуться евакуюватися, якщо військові дії розпочнуться безпосередньо на території Донецька», — пояснив президент Центру досліджень соціальних перспектив Донбасу Сергій Гармаш.



Об'єктивні причини, про які говорить Денис Пушилін, можуть бути пов'язані з воєнними діями. Так вважають у Східній правозахисній групі (СПГ).



«На цей час той транспорт, який був залучений — вони розуміють, що він може бути ось такою метою. Тому, що паливо насамперед зараз використовується бойовиками не з мирною метою, а для того, щоб на техніку заправляти — дизель. І для генераторів вони запасаються паливом. Тому вони розуміють, що фактично це така собі мета — транспортний засіб з таким паливом», — зазначила директорка СПГ Віра Ястребова.



Хвиля панічних настроїв



Паливній кризі передували події на фронті: після того, як ЗСУ почали звільняти один за одним населені пункти в Харківській області та позбавили російських окупантів можливості продовжувати наступ на Слов'янськ та Краматорськ, Донецьком прокотилася хвиля панічних настроїв. У донбаських Telegram-каналах навіть почала поширюватися інформація про те, що ватажок угруповання «ДНР» покинув місто. Нібито він намагався перетнути кордон з Росією, але без успіху.



Пізніше Пушилін на підтвердження своєї присутності в Донецьку пізно ввечері записав відеозвернення.



«Дуже зараз багато фейкової брехливої інформації, намір противника зрозумілий: спробувати нав'язати паніку», — запевняв Пушилін.



За словами Ястребової, Пушилін переміщається, переконує всіх, що все йде за планом.



«За нашою інформацією, він дуже часто став міняти засіб пересування та намагається уникнути замаху. І, за інформацією з Донецька, з Горлівки. Там уже як загнаний у кут щур — не знає, хто цей замах на нього вчинить», — сказала вона.



Гармаш, своєю чергою, вважає, що інформація про втечу Пушиліна, це, швидше за все, була українська інформаційно-психологічна операція.



«Оскільки російська влада не дасть Пушиліну втекти раніше, ніж вона йому це дозволить. Пушилін має певні функції в цьому окупаційному механізмі, які йому доведеться виконувати, хоче він чи не хоче. І останнє призначення, коли фактично все оточення Пушиліна було замінено на людей з Росії, якраз покликане, я думаю, не допустити жодних намірів», — повідомив Гармаш.



ВСУ готуються до контратаки на найближчих рубежах Донецька?



Окрім того, російські військкори почали повідомляти про активізацію українських безпілотників у Петрівському районі Донецька. І нібито це, на їхню думку, може свідчити, що ЗСУ готуються до контратаки на найближчих рубежах Донецька. Навіть були заяви про нібито захід ЗСУ на територію Донецького аеропорту. Хоча вони виявилися фейком, соціальні мережі на це також відреагували панічно: почали поширюватися повідомлення, що українська армія хоче в перспективі взяти Донецьк в оточення. Про небезпеку почав писати й екскомандир бойовиків Ігор Гіркін (Стрєлков).



Ватажок угрупування «ДНР», який почав щовечора записувати відеозвернення, сказав, що на Вугледарському напрямку «все під контролем». Водночас радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що звільнення Донецька чи Луганська викличе ефект доміно та призведе до політичної дестабілізації в Росії.



Тим часом Донецьк щодня перебуває під обстрілами. Окупаційна «влада» заявляє, що понад 6500 тисяч жителів підконтрольної так званій «ДНР» території вже звернулися із заявами про компенсації за втрачене чи пошкоджене житло. Але, ймовірно, ці виплати поки що не вдасться отримати.



«У Донецьку рятувальниками було оголошено, що у чотирьох районах не виплачуватимуть ці компенсації, бо вони перебувають у зоні бойових дій. Це також свідчення. Вже, напевно, в Росії не дуже добре з грошима зараз. Як вона може керувати на окупованій території, якщо вона відмовляється виконувати свої ж зобов'язання перед, скажімо, людьми, лояльними, у яких Росія зацікавлена?», — зазначив президент Центру досліджень соціальних перспектив Донбасу.



Очевидно, у Донецьку зараз спостерігається небувала за вісім років ресурсна криза, на тлі якої розганяються панічні настрої щодо контрнаступу ЗСУ. Тим часом поки місцеві пропагандисти розповідають про постачання продовольства з окупованої частини Херсонської області, донеччани вже пів року живуть без води та адекватного розуміння, чи зможе взагалі розпочатися опалювальний сезон.