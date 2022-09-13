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На Донетчине будут проводить обязательную эвакуацию из освобожденных населенных пунктов

13 сентября 2022, 16:29

На Донетчине будут проводить обязательную эвакуацию из освобожденных населенных пунктов

Власти будут проводить обязательную эвакуацию жителей из деоккупированных населенных пунктов Донецкой области. Об этом во время брифинга сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.

На деоккупированных территориях Донецкой области, по его словам, власти готовы предоставлять населению всю необходимую помощь, от продуктов питания, медикаментов до выплат.

«Одним из первоочередных мероприятий будет эвакуация из населенных пунктов, которые являются деоккупированными. Потому что во многих из них в связи с многочисленными разрушениями жилищного сектора проживать крайне сложно», — сообщил глава ОВА.

Также он сообщил, что в целом с начала обязательной эвакуации удалось вывезти более 16 тысяч человек. При этом еще до ее начала из области выехали три четверти населения.

Напомним, Кириленко также рассказал о стабилизационных мерах на деоккупированных территориях в Донецкой области.

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